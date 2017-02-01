Почему в Уфе горожане страдали от нехватки воды Фото: Книжная палата РБ Почему в Уфе горожане страдали от нехватки воды Фото: Книжная палата РБ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Уфа почти ежедневно на несколько часов остается без воды, сообщает газета «Красная Башкирия» в феврале 1927 года. Как сырая осина стала причиной плохой работы водопровода и почему районы, прилегающие к Старой Уфе, были лучше снабжены водой, выяснили корреспонденты издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Уфимский городской водопровод частенько ставит уфимцев в затруднение, город почти ежедневно в продолжение нескольких часов остается без воды», — информирует газета. Причиной тому — плохое качество топлива, которое потребляла водопроводная станция. Сырая осина, служившая топливом, при сжигании не давала нужного количества пара для приведения в действие насоса водонапорной трубы, поясняется в статье. Как следствие — перебои в работе насоса и ежедневное прекращение подачи воды на 5-7 часов. «В среднем Уфа потребляет в день до 6000 ведер. Подается лишь 4000-4500 ведер», — приводит цифры издание.

Больше всего от «безводья» страдали районы, расположенные на возвышенной местности — Белые Казармы, Дом Ленина. В сравнительно лучших условиях по водоснабжению находились прилегающие к Старой Уфе районы.

В издании утверждают, что для бесперебойной работы водопровода необходимо лучшее топливо. «Лесоорганы должны более внимательно относиться к поставкам дров для электро-водопроводной станции и отпускать обусловленное договором количество твердой породы», — отмечается в газете.

Справка. В Уфе, со всех сторон окруженной реками, водопровод начал работать только в июне 1901 года. Он был построен на средства от реализации облигационного займа и эксплуатировался вплоть до 1964 года. Первая канализация в Уфе начала действовать лишь в 1939 году.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.