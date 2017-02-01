Башкирия получит финансовую поддержку на компенсации пожилым за капремонт Фото: ИА "Башинформ" Башкирия получит финансовую поддержку на компенсации пожилым за капремонт Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан получит более 4,2 млн рублей субсидий из федерального бюджета на софинансирование компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Как поясняется на сайте Кабмина, субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Льготы по оплате предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 процентов, 80 лет — в размере 100 процентов, а также входящим в состав семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 процентов, 80 лет — в размере 100 процентов.

Правительство РФ распределило субсидии 2017 года в объеме 2,38 млрд рублей между бюджетами 85 субъектов.