Житель Башкирии одним ударом ножа убил свою жену Фото: Андрей Старостин Житель Башкирии одним ударом ножа убил свою жену Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана одним ударом ножа убил свою жену. В полицию 25 января поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Иглинского района. Он подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, после употребления алкоголя между супругами произошел скандал. Муж нанес своей 41-летней супруге один удар ножом. Через некоторое время женщина скончалась.

Следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователь направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СКР по РБ.