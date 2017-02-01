Башкирский информационно-музыкальный канал «Юлдаш» запускает русскую версию своего сайта

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

C 1 марта 2017 года запускается русская версия сайта информационно-музыкального канала «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан». Цель — увеличение аудитории, расширение узнаваемости канала. Главный акцент будет сделан на актуальные темы и свежие новости, а также интересную и полезную для посетителей информацию.

«Особое внимание планируется уделять новостям из жизни нашей многонациональной республики», — отметила руководитель промо-отдела ИМК «Юлдаш» Зухра Арсаева.

На сайте будет размещаться текстовый перевод основных программ канала, в том числе общественно-политической передачи «Асыҡ студия» («Открытая студия»). Посетители смогут принимать участие в конкурсах, онлайн-акциях канала, общаться в чатах. Содержание плей-листа, аудиозаписи и другой неоперативной информации переводиться на русский язык не будет.