В Башкирии предполагаемого виновника смертельного ДТП нашли по следам краски от машины Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии предполагаемого виновника смертельного ДТП нашли по следам краски от машины Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП по следам краски от машины. В селе Наумовка на улице Ленина Стерлитамакского района 27 января около пяти часов утра неизвестный сбил 47-летнюю местную жительницу. Водитель скрылся с места ДТП.

По сообщению Управления ГИБДД МВД по РБ, немедленно были начаты оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия были найдены только следы краски, указывающие на причастность к наезду машины серебристого цвета.

В результате кропотливого розыска и сбора информации 1 февраля предполагаемый виновник смертельного ДТП был установлен и задержан. Им оказался 25-летний житель села — водитель одного из предприятий Стерлитамака. Мужчина успел сменить бампер своего автомобиля марки ВАЗ-2112.