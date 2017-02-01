В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта Фото: Минэкономразвития РБ
В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта
В МФЦ Башкирии начали выдавать паспорта Фото: Минэкономразвития РБ
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
С 1 февраля в 15 офисах Республиканского многофункционального центра начали выдавать российские паспорта.
Ранее через офисы МФЦ осуществлялась лишь подача документов, а непосредственно выдача паспортов была реализована в УФМС.
Выдача оформленных паспортов гражданина Российской Федерации ведется по следующим адресам:
Уфа, ул. Новомостовая, 8;
Уфа, ул. Интернациональная, 113;
Уфа, ул. Г. Мушникова, 17;
Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5;
Октябрьский, ул. Кортунова, 15;
Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а;
Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;
Салават, ул. Ленина, 11;
Толбазы, ул. Ленина, 113;
Нефтекамск, ул. Строителей, 59;
Дюртюли, ул. Матросова, 1;
Агидель, ул. Первых строителей, 7а;
Николо-Берёзовка, ул. Строителей, 33;
Сибай, ул. Горького, 74;
Месягутово, ул. И. Усова, 3.
В перспективе планируется выдача российских паспортов во всех офисах МФЦ «Мои Документы» по Республике Башкортостан.
Более подробная информация — на сайте РГАУ МФЦ.