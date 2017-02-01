УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет городская социальная акция «Литературный трамвай». Проект будет организован в феврале в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию уфимского трамвая. Организатор проекта — колледж БГПУ им. М. Акмуллы.

Художественное оформление трамвая выполнили сами студенты, обучающиеся по специальности «Изобразительное искусство и черчение». Студенты колледжа готовят и литературную часть проекта.

Литературный трамвай пройдет по маршруту №7 «ул. Пушкина — Железнодорожный вокзал» и будет рад прокатить всех желающих. Студенты прочитают стихи, исполнят песни, расскажут об истории уфимского трамвая.

«Колледж БГПУ приглашает присоединиться к акции и поздравляет уфимцев с 80-летием первого уфимского трамвая. Свободный микрофон будет предоставлен всем, кто пожелает прочитать свои любимые строки», — сообщила руководитель необычного проекта — преподаватель Юлия Крыжановская.