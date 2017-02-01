В Башкирии в двухкомнатной квартире заживо сгорел пожилой мужчина Фото: Андрей Старостин В Башкирии в двухкомнатной квартире заживо сгорел пожилой мужчина Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в двухкомнатной квартире заживо сгорел пожилой мужчина. Трагедия произошла в Салавате 1 февраля. По информации местных жителей, погибший мужчина в возрасте 63 лет квартиру снимал.

«На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13.59 поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Ленинградской. В результате пожара есть пострадавший», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ. На место ЧП прибыли силы и средства МЧС — семь пожарных и две единицы спецтехники. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 10 человек, среди которых были двое детей. Огонь удалось ликвидировать в 14.21.

Причины возгорания устанавливаются.