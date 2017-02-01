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1 февраля Среда

Уфа   °

В башкирских Чишмах молодежь уберет снег на подворьях ветеранов войны и тружеников тыла

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Молодежное сообщество поселка Чишмы Чишминского района проведет уборку снега на личных подворьях ветеранов войны и тружеников тыла.

Массовую уборку снега во дворах и на придворовой территории планируется провести в субботу, 4 февраля.

«Для помощи ветеранам уже заявились 15 человек, очистим 23 двора. Такой внеплановый субботник проводим впервые. Через две недели рассчитываем повторить и охватить больше нуждающихся в уборке снега, — сообщил председатель Совета молодежи администрации Чишминского района Урал Мухарямов.

Теги: субботник,ветераны Великой Отечественной войны
 
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