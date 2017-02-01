В Уфе проходит выставка фоторабот Раифа Бадыкова «Погружение в кадр»

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых в рамках Года экологии предлагает экспозицию фоторабот «Погружение в кадр». На выставке представлено около 30 работ известного башкирского фотохудожника Раифа Бадыкова. В экспозицию вошли документальные и художественные фотографии. Большая их часть снята в последние пять лет, но есть уже и знакомые зрителю, среди них — фоторабота «Солярис», вошедшая в список «Лучшие фотографии России» 2011 года.

Раиф Бадыков — известный фотохудожник, легендарный фоторепортер газеты «Республика Башкортостан», заслуженный работник культуры России и Башкортостана, лауреат республиканской премии им. Ш. Худайбердина и премии им. Рафаэля Исламова.

С 1970 года он являлся членом Уфимского фотоклуба при газете «Вечерняя Уфа», с 1979 года активно участвует в работе кинофотоклуба «Агидель». В 1985 году Раиф Бадыков вступил в Союз журналистов. С 1991 года входит в сообщество фотохудожников России. С 1970 года участвовал во многих всероссийских и международных выставках, получая заслуженное признание зрителей и коллег. Выставлялся в городах России, в Турции, Франции, Китае и других странах. В 2011 году вошел в число лучших фотохудожников России. Его постоянная экспозиция работает в представительстве РБ в Казахстане (Астана). В марте 2010 года в рамках европейского визита делегации Комитета РБ по делам ЮНЕСКО состоялась его персональная выставка «Мой Башкортостан» в Париже.

Выставка расположена по адресу: ул. Кирова, 47.