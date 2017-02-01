В Башкирии началась подготовка к 100-летию со дня рождения Мустая Карима Фото: Олег Яровиков В Башкирии началась подготовка к 100-летию со дня рождения Мустая Карима Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане началась подготовка к 100-летию со дня рождения народного поэта республики, заслуженного деятеля искусств России, Героя Социалистического Труда Мустая Карима. Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий в 2019 году состоялось 1 февраля в Уфе, в Доме Правительства РБ.

Юбилейные мероприятия включает несколько тематических блоков — образовательные проекты, научную работу, культурные события, мероприятия, связанные с увековечением памяти поэта. С 2017 года стартуют олимпиады, посвященные творчеству писателя. В 2019 году планируется проведение международного театрального фестиваля, республиканской театральной недели. Творения Мустая Карима будут воплощены в театральных постановках. Совместно с Литературным институтом имени М. Горького ведется работа по организации перевода произведений с башкирского языка.

«Большой блок посвящен изданию трудов поэта. В течение 2017-2019 года будут изданы сочинения писателя. В 2019 году запланирован ряд международных мероприятий. Прежде всего это Международный фестиваль национальной поэзии «Не русский я, но россиянин», Евразийский гуманистический форум, — рассказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов. — Завершением празднования станут большие концерты в Уфе и на малой родине поэта — в деревне Кляшево Чишминского района».

По словам дочери поэта, директора некоммерческой организации «Фонд имени Мустая Карима» Альфии Каримовой, юбилейные мероприятия должны быть интересны в первую очередь молодому поколению. Как отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, формируется медиа-план по освещению основных юбилейных событий. Члены оргкомитета предложили использовать интернет-площадки для размещения сборников стихов и повестей, фотоальбомов и видеозаписей, различных трудов, посвященных творчеству Мустая Карима. В ходе заседания были рассмотрены пожелания о расширении плана юбилейных мероприятий для их реализации не только на территории Башкортостана, но и в других регионах России и за рубежом.