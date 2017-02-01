В Сызрани скоропостижно скончался бывший актер уфимского Русского драмтеатра

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 1 февраля, в Сызрани скоропостижно скончался бывший актер уфимского Русского драматического театра Роберт Сафин. Ему было 43 года. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, сообщила завлит театра Елена Попова.

Похоронят актера на родине в городе Янауле.

Роберт Сафин в сентябре 2016 года стал актером Сызранского драматического театра им. А.Н.Толстого. За это время им были сыграны запоминающиеся роли: Брюшкин Николай Иванович в спектакле А.Ватова «Вот такая любовь», Андрей в спектакле С.Свобода «Любовь на колесах», Труффальдино в спектакле К.Гольдони «Слуга двух господ» и Дядюшка Красный Шар в спектакле Т.Ходун «Скрип и Мастер Ёлочных Игрушек». Смерть Роберта Сафина стала страшной трагедией как для коллектива Сызранского театра, так и для его уфимских коллег и поклонников.

Как сообщает портал syzrantoday.ru, показ двух спектаклей – «Вот такая любовь» и «Любовь на колесах» будет на какое-то время прекращен, так как дублирующего артиста у театра нет.