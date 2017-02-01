В домах Ленинского района Уфы 2 февраля отключат электроэнергию Фото: Ксения Калинина
В домах Ленинского района Уфы 2 февраля отключат электроэнергию
В домах Ленинского района Уфы 2 февраля отключат электроэнергию Фото: Ксения Калинина
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Ленинском районе Уфы из-за проведения ремонтных работ 2 февраля будет отключена подача электроэнергии в дома.
Как сообщили в городской администрации, без электричества с 10 до 17 часов останутся жилые дома по следующим адресам:
ул. Воронежская, дома № 2 — 48 и №3 — 23;
ул. Зилимская, дома № 9 — 11, с №2 — №22;
ул. Карьерная, дома №1 — 19, с №2 — 14;
ул. Шепетовская, дома №2 — 32, с №1 — 33;
ул. 2-ая Перевалочная, с дома №39 — 47, с №40 — 108, с №65 — 115;
ул. 3-ая Перевалочная, с дома №7 — 17, с №35 — 43, с №1 — 49, с №2 — 32б.