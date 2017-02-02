Реформа уголовной политики разгрузит тюрьмы и наполнит бюджет - эксперты

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Реализация концепции реформы уголовной политики и модернизации пенитенциарной системы разгрузит российские тюрьмы и наполнит бюджет, считают эксперты. К 2025 году в стране самым радикальным образом должна измениться уголовная политика. В проекте концепции, подготовленной Центром стратегических разработок (ЦСР), предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления и приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями. Речь идет в первую очередь о преступлениях, связанных с новыми технологиями, сообщают «Известия». По данным издания, документ будет обнародован на следующей неделе.

Блоки, касающиеся изменения уголовной политики и модернизации пенитенциарной системы, — часть общей программы развития России, которую разрабатывает ЦСР. Авторы документа — сотрудники факультета права Высшей школы экономики и МГУ.

Стратегических этапов развития и реализации уголовной политики — три. Первый (2017-2018 годы) предполагает гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, второй (2019-2021 годы) — систематизацию уголовно-правового поля, третий (2022-2025 годы) — новую пенализацию.

О том, что реформа давно назрела, эксперты говорят давно. По данным на 2015 год, в России было 646 тысяч заключенных (включая находящихся в исправительных и воспитательных колониях, СИЗО и тюрьмах). А процент рецидивов преступлений за последние 10 лет вырос, по некоторым экспертным оценкам, с 30 до 70.

«В концепции есть рациональные предложения. Например, разгрузка СИЗО. Ведь сейчас судьи продолжают с подачи следствия и прокуратуры сажать людей. Часто по формальным основаниям. В том числе и тех, кто не совершал насильственные преступления», — считает директор Института прав человека и один из авторов концепции модернизации пенитенциарной системы Валентин Гефтер.

Инициаторы реформы уголовной политики предлагают уйти от репрессивных тенденций в уголовном законотворчестве и двигаться в сторону гуманизации. Эксперты считают, что в обществе есть очевидная неудовлетворенность состоянием дел в этой сфере.

В случае принятия концепции первые изменения коснутся экономических преступлений. Документ предполагает принципиальный и полный отказ от лишения свободы за них. В качестве базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба.