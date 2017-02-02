В Уфе может появиться памятник Урал-батыру

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УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе может появиться памятник, посвященный эпосу «Урал-батыр». С инициативой выступил Всемирный Курултай башкир. Событие предполагается приурочить к двум датам — 100-летию создания Республики Башкортостан и Всемирной Фольклориаде в 2020 году.

«Эпос «Урал-батыр» — это символ башкирского народа, наше наследие. Сегодня он переведен на разные языки народов мира. В республике есть люди, которые знают весь эпос наизусть, рассказывают его на конкурсах. Мы должны знать, гордиться и показывать свои символы народу. При въезде в город по железной дороге нас встречает Салават Юлаев. Хотелось бы, чтобы такой же символ появился при въезде со стороны аэропорта», — говорит председатель Исполкома Курултая Амир Ишемгулов.

На сегодняшний день имеется проект архитектурного комплекса с памятником Урал-батыру в центре. Его предлагается разместить в лесной зоне на берегу реки Белой. Свое решение предложил член Союза художников России, заслуженный деятель искусств РБ, скульптор Хайдар Гарипов. В соответствии с восходящим рельефом местности автор предполагает выстроить целую аллею, разместив скульптурные композиции, посвященные персонажам других башкирских эпосов.

В Курултае создана рабочая группа, которую возглавил председатель Исполкома Курултая Амир Ишемгулов. Сегодня состоялось первое совещание по данному вопросу. В нем приняли участие историки, ученые-фольклористы, общественные деятели.

«Вопрос, нужен ли в Башкортостане памятник Урал-батыру, не подлежит сомнению. Наша республика находится в самом центре, на стыке Европы и Азии, а эпос «Урал-батыр» можно назвать самым древним, самым гуманистическим среди подобных мировых памятников культуры», — считает писатель и ученый Мирас Идельбаев.

«При создании памятника надо обращать внимание на все детали. Урал-батыр, как и в самом эпосе, должен быть верхом на льве. Одежда на нем должна соответствовать той древней эпохе», — отметила заведующая отделом фольклористики Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Гульнур Хусаинова.

Как подчеркнул Амир Ишемгулов, идею и пути ее решения необходимо детально обсуждать с представителями общественности, в первую очередь опираясь на мнение ученых.