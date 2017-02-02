В Уфе пожилая женщина выпала из окна девятиэтажки и не пострадала Фото: Олег Яровиков В Уфе пожилая женщина выпала из окна девятиэтажки и не пострадала Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе пожилая женщина сначала чуть не пострадала от пожара, а затем выпала из окна девятиэтажки, сообщает Служба спасения 112.

В полдень очевидец сообщил о пожилой женщине, зовущей на помощь из окна дома на улице Менделеева. Из квартиры клубился дым. Оказалось, что в комнате загорелся диван. Когда спасатели и пожарные прибыли на место, пожар уже был потушен приехавшим сыном пенсионерки.

Через полчаса из этого же дома поступила информация о женщине, выпавшей из окна девятого этажа на козырек подъезда. Упавшей оказалась та самая 68-летняя пенсионерка, в квартире которой ранее произошло возгорание. По мнению спасателей, падение с высоты смягчил снег — видимых травм у женщины не было. Она направлена для обследования в одну из больниц города.