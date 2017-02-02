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2 февраля Четверг

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В Башкирии в День влюбленных брак зарегистрируют 72 пары

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в День влюбленных брак зарегистрируют 72 пары Фото: Андрей Старостин

В Башкирии в День влюбленных брак зарегистрируют 72 пары Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в День влюбленных 72 пары зарегистрируют брак. Об этом сообщает Госкомитет республики по делам юстиции.

14 февраля в отделах ЗАГС города Уфы состоятся 28 регистраций брака. В новом отделе ЗАГС столицы в микрорайоне Сипайлово в День святого Валентина состоится торжественная регистрация восьми браков и чествование трех пар «золотых» юбиляров супружеской жизни.

Подробная информация — на странице Госкомитета РБ по делам юстиции «ВКонтакте».

Теги: ЗАГС,регистрация брака,юбиляры супружеской жизни
 
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