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«Юлаевцы» Арзамасцев и Капризов вызваны в сборную Знарка на Евротур

СПОРТ

«Юлаевцы» Арзамасцев и Капризов вызваны в сборную Знарка на Евротур Фото: Дмитрий Слезин

«Юлаевцы» Арзамасцев и Капризов вызваны в сборную Знарка на Евротур Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

После очередных игр в конце этой недели чемпионат КХЛ снова уйдет на международный перерыв. Сборные Финляндии, Швеции, Чехии и России сыграют очередной этап Еврохоккей-тура — Шведские хоккейные игры.

Главный тренер сборной России назвал имена хоккеистов, которые примут участие в шведском этапе. В их число попали два игрока уфимского «Салавата Юлаева» — защитник Захар Арзамасцев и нападающий Кирилл Капризов.

Теги: хоккей,сборная России,Евротур
 
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