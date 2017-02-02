«Юлаевцы» Арзамасцев и Капризов вызваны в сборную Знарка на Евротур Фото: Дмитрий Слезин «Юлаевцы» Арзамасцев и Капризов вызваны в сборную Знарка на Евротур Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

После очередных игр в конце этой недели чемпионат КХЛ снова уйдет на международный перерыв. Сборные Финляндии, Швеции, Чехии и России сыграют очередной этап Еврохоккей-тура — Шведские хоккейные игры.

Главный тренер сборной России назвал имена хоккеистов, которые примут участие в шведском этапе. В их число попали два игрока уфимского «Салавата Юлаева» — защитник Захар Арзамасцев и нападающий Кирилл Капризов.