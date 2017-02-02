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В Башкирии старший брат убил ножом младшего

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии старший брат убил ножом младшего Фото: Карина Камаева

В Башкирии старший брат убил ножом младшего Фото: Карина Камаева

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане старший брат убил ножом младшего. Республиканский Следственный комитет предъявил обвинение 32-летнему жителю Бирского района по статье «Убийство». Мужчина задержан.

По версии следствия, ночью 1 февраля этого года после совместного распития алкоголя сводные братья поссорились. Причиной конфликта стало оскорбление 29-летним родственником их матери. Старший из братьев ударил младшего ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Задержанный признался в содеянном, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: убийство
 
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