Следователи проверяют обстоятельства гибели девятилетнего ребенка в уфимской больнице Фото: Олег Яровиков Следователи проверяют обстоятельства гибели девятилетнего ребенка в уфимской больнице Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следователи проверяют обстоятельства гибели девятилетнего ребенка в уфимской больнице. В полицию 23 января из детской больницы №17 поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, 19 января текущего года в больнице скончался поступивший 16 января девятилетний уфимец. Смерть наступила во время оперативного вмешательства по жизненным показаниям, обусловленного врожденной патологией развития головного мозга.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Как сообщалось ранее, в этой же больнице в январе погибли трехлетний мальчик и 12-летняя девочка.

«По всем случаям Минздрав проводит проверку — изучаются документы, все обстоятельства. По каждому случаю смерти ребенка обязательно организуется проверка. Эти не являются исключением», — прокомментировала агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова.