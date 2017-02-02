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Уфимец осужден на 16 лет строгого режима за сбыт наркотика

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимец осужден на 16 лет строгого режима за сбыт наркотика Фото: Олег Яровиков

Уфимец осужден на 16 лет строгого режима за сбыт наркотика Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 120 тысячам рублей штрафа за сбыт наркотика. 27-летний мужчина признан виновным по статье «Сбыт наркотических средств и покушение на его совершение в особо крупном размере». Приговор вынес Калининский районный суд.

Установлено, что в феврале прошлого года гражданин закупил через интернет партию синтетического наркотика «скорость». Часть запрещенного вещества он за 500 рублей сбыл своему знакомому, встретившись с ним в микрорайоне Инорс. Здесь его и поймали с поличным полицейские. При нем обнаружили сумку с 51 пакетиком с разовыми дозами «скорости».

При обыске в квартире уфимца было изъято еще 100 пакетиков с запрещенным веществом. Общая масса превысила 280 граммов.

Подсудимый признал вину частично. Ранее он уже был судим за покушение на взятку, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Теги: незаконный оборот наркотиков,приговор,Прокуратура РБ
 
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