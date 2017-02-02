В Башкирии рассчитывают восполнить дефицит рабочих профессий с помощью развития движения WorldSkills

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе ведется подготовка ко второму региональному чемпионату «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia и JuniorSkills. Впервые для участников будет организована деловая программа.

Соревнования молодых профессионалов региона пройдут с 13 по 17 февраля на базе УГНТУ и колледжей республики. Мероприятия проводятся в соответствии с постановлением Главы Башкортостана, сообщили в Молодежной палате при Госсобрании РБ.

Чемпионат рабочих профессий пройдет в Башкортостане уже во второй раз. Участие в нем примут 150 студентов профессиональных образовательных организаций (от 16 до 22 лет) и 110 учащихся школ. Победители регионального этапа станут участниками всероссийских отборочных туров, а также имеют шанс попасть в национальную сборную России.

Сегодня все понимают, что на рынке труда не хватает рабочих рук. Наблюдается перенасыщение специалистами, имеющими высшее образование по ряду специальностей, особенно гуманитарного профиля. Между тем, заработная плата профессиональных рабочих выше той, что получают люди с высшим образованием, занятые в сфере торговли и услуг.

«Мы говорим не просто о смене учебной программы, преподавании новых дисциплин. Это кардинальный подход к изменению системы среднего специального образования. Чемпионат направлен на популяризацию и развитие движения «Молодые профессионалы» в Башкортостане», — рассказал заместитель Премьер-министра Правительства республики Салават Сагитов в программе «Вести. Интервью» телеканала «Россия 24 Башкортостан».

Вице-премьер отметил, что все компетенции, по которым проходят соревнования на региональном чемпионате, а их 23 среди учащихся и семь среди школьников, входят в перечень дисциплин национального и международного этапов. Они также соответствуют запросам российской экономики и входят в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования. При составлении списка ориентир был на высокотехнологичные отрасли промышленности и сферу услуг.

«Дефицит профессиональных рабочих — это самое важное, для чего нужно движение WorldSkills и JuniorSkills не только нашей республике, но и стране. Это значит, что в учебных аудиториях должны стоять станки, которые реально используются на производстве сегодня и будут вводиться завтра», — отметил Салават Сагитов.