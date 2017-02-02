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3 февраля Пятница

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ФК «Уфа» сразится с земляками Киркорова

СПОРТ

ФК «Уфа» сразится с земляками Киркорова Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» сразится с земляками Киркорова Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В четверг, 2 февраля, ФК «Уфа» проведет второй контрольный поединок на кипрском учебно-тренировочном сборе.

Соперником уфимского клуба станет один из ведущих футбольных клубов Болгарии, 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка страны ФК «Левски». На данный момент соперник уфимцев занимает второе место в чемпионате Болгарии. Встреча с болгарами начнется в 17.45 по уфимскому времени.

Планируется прямая трансляция матча на официальном канале ФК «Уфа» в YouTube.

Теги: футбол,РФПЛ,межсезонье
 
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