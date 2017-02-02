ФК «Уфа» сразится с земляками Киркорова Фото: Дмитрий Слезин
ФК «Уфа» сразится с земляками Киркорова
ФК «Уфа» сразится с земляками Киркорова Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В четверг, 2 февраля, ФК «Уфа» проведет второй контрольный поединок на кипрском учебно-тренировочном сборе.
Соперником уфимского клуба станет один из ведущих футбольных клубов Болгарии, 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка страны ФК «Левски». На данный момент соперник уфимцев занимает второе место в чемпионате Болгарии. Встреча с болгарами начнется в 17.45 по уфимскому времени.
Планируется прямая трансляция матча на официальном канале ФК «Уфа» в YouTube.