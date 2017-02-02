В Башкирии около десяти мужчин убрали с дороги перевернувшийся автомобиль - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)» | Видео: групп «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)»/ Артур Великодушный В Башкирии около десяти мужчин убрали с дороги перевернувшийся автомобиль - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)» | Видео: групп «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)»/ Артур Великодушный

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане около десяти мужчин убрали с дороги перевернувшийся автомобиль. Инцидент произошел накануне на одной из улиц Белорецка. Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона, как «залегшую» набок отечественную машину поставили на колеса несколько водителей. Затем они отогнали транспорт на прилегающую территорию, чтобы ВАЗ никому не мешал.

На записи видно, что на проезжей части в обе стороны образовалась опасная колея. Подписчики одной из групп «ВКонтакте», где было размещено видео, предположили, что именно колея на дороге стала причиной случившегося.