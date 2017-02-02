В Башкирской филармонии стартовала продажа абонементов следующего концертного сезона

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башгосфилармонии стартовала продажа абонементов следующего, 79-го сезона — 2017-2018 годов. Главная концертная организация республики в числе 42 филармоний России впервые присоединилась к Единому дню продажи филармонических абонементов. Заранее ознакомившись с информацией, самые активные меломаны столицы Башкортостана пришли купить абонементы. Всего за день было продано около 300 абонементов.

«Абонементы — не только выгода до 25 процентов, но и оригинальный подарок родным и близким к любому празднику. Из 12 предложенных абонементов каждый найдет музыку именно для себя. Орган, фортепиано, камерная музыка, джаз. Пока лидирует абонемент под названием «Филармонический микс», когда слушатель самостоятельно составляет свой цикл концертов», — сообщили в пресс-службе филармонии.

С 1 февраля продажа абонементов идет каждый день в течение текущего и следующего сезонов. Ярмарка продажи абонементов состоится 13 февраля, с 16 часов. Также объявлена новая акция: в кассовом зале установлен лототрон, и счастливчики, которые вытянут карточки с числами — 78 и 79 (порядковые числа концертных сезонов — текущего и будущего), получат бесплатный билет на один из эксклюзивных концертов филармонического проекта «Самый лучший день».