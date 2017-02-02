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3 февраля Пятница

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МЧС Башкирии предупреждает о метелях и снежных заносах

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупреждает о метелях и снежных заносах Фото: Олег Яровиков

МЧС Башкирии предупреждает о метелях и снежных заносах Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает о метелях и снежных заносах. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство сообщает, что 3 февраля в регионе ожидается облачная погода.

Прогнозируется небольшой снег, ночью местами — до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Порывы могут достигать до 17 м/с. В темное время суток температура воздуха составит -16,-21 градусов, днем -12,-17. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости от 500 до 1000 метров.

Теги: МЧС,предупреждение,погода
 
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