МЧС Башкирии предупреждает о метелях и снежных заносах Фото: Олег Яровиков МЧС Башкирии предупреждает о метелях и снежных заносах Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает о метелях и снежных заносах. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство сообщает, что 3 февраля в регионе ожидается облачная погода.

Прогнозируется небольшой снег, ночью местами — до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Порывы могут достигать до 17 м/с. В темное время суток температура воздуха составит -16,-21 градусов, днем -12,-17. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости от 500 до 1000 метров.