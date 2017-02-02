В Башкирии райторг наживался на продаже мыла Фото: Книжная палата РБ В Башкирии райторг наживался на продаже мыла Фото: Книжная палата РБ

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Почему в республике мыло одного сорта продается по разным ценам, а лучшие сельхозработники остаются без зарплаты, выяснила газета «Красная Башкирия» в январе 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Мыло одинаковое, а цены разные, сетуют в газете. «В Стерлитамаке межрайторг продает мыло по 3 рубля 30 копеек, в Уфе все организации торгуют им по 3 рубля 10 копеек, в Белорецке межрайторг продает по 3 рубля 04 копейки». Стерлитамакский межрайторг на каждую тонну мыла «наживает» 260 рублей, подсчитали в газете и указали, что работники Башнаркомвнуторга видят это, но мер не принимают.

В начале «мрачного» 1937 года издание опубликовало письма возмущенных жителей, недовольных создавшимся положением. Уроженец республики, работающий в Москве, написал в газету, что в Уфе выстраиваются большие очереди за хлебом, тогда как в других регионах Советского Союза такой проблемы нет. «Чтобы купить килограмм-два хлеба, приходится вставать в очередь с пяти часов утра и стоять часами. Только плохая работа руководителей торгующих организаций создала такое положение с торговлей хлебом в Уфе», — уверен читатель.

Житель Дуванского района жалуется в газету на показуху. Доклад о проделанной работе председателя Ярославского сельсовета не соответствует действительности, на самом деле «картина получается совсем неутешительная», написал сельчанин. «Ликвидация неграмотности почти не проводилась, секции сельсовета бездействовали, в сельпо много безобразий, массово-разъяснительная работа поставлена плохо», — говорится в обращении колхозника.

В Альшеевском районе лучшие работники остались без зарплаты. «Нас, как лучших работников, зерносовхоз послал на учебу в областную школу комбайнеров при Альшеевском зерносовхозе. Но учиться нормально мы не в состоянии, так как зарплату в совхозе не получали, начиная с августа. Приходится каждый выходной день ходить и просить денег у директора совхоза. На нашу просьбу ответ один: «денег нет», — написали сельчане в своем послании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.