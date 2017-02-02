В уфимском зоопарке игуана и иволга едят из одной тарелки - ВИДЕО Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В уфимском зоопарке игуана и иволга едят из одной тарелки - ВИДЕО Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В контактном зоопарке Уфы дружные игуана и иволга едят из одной тарелки. Любительское видео попало в распоряжение ГТРК «Башкортостан». Ящерица позволяет птичке прыгать на себя, садиться на голову.

Сотрудники зоопарка отметили, что иволга появилась у них несколько месяцев назад. Травмированную птицу принесли посетители. Сначала ее хотели подселить к белке, потом к попугаям, но те отнеслись к ней без энтузиазма. А вот с игуаной иволга подружилась. Питомцы друг друга не боятся и даже едят вместе из одной тарелки.