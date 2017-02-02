В уфимской Деме установили светящийся знак «130» Фото: администрация Уфы
В уфимской Деме установили светящийся знак «130»
В уфимской Деме установили светящийся знак «130» Фото: администрация Уфы
УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Демском районе Уфы установили светящийся знак «130». В 1887 году в составе железной дороги Самара — Уфа — Златоуст появился разъезд, одноименный с протекающей рядом рекой. Жилищники прикрепили юбилейные цифры к неоновой надписи «Дема» на крыше дома №1 по улице Правды. Как сообщили в муниципалитете, юбилей района будет широко праздноваться множеством мероприятий, приуроченных к августовскому Дню железнодорожника.