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В уфимской Деме установили светящийся знак «130»

ОБЩЕСТВО

В уфимской Деме установили светящийся знак «130» Фото: администрация Уфы

В уфимской Деме установили светящийся знак «130» Фото: администрация Уфы

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Демском районе Уфы установили светящийся знак «130». В 1887 году в составе железной дороги Самара — Уфа — Златоуст появился разъезд, одноименный с протекающей рядом рекой. Жилищники прикрепили юбилейные цифры к неоновой надписи «Дема» на крыше дома №1 по улице Правды. Как сообщили в муниципалитете, юбилей района будет широко праздноваться множеством мероприятий, приуроченных к августовскому Дню железнодорожника.

Теги: юбилеи,Дема,ЖКХ
 
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