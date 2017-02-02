В Башкирии восстанавливается крупнейшее в Предуралье болото Фото: Фаиль Абсатаров В Башкирии восстанавливается крупнейшее в Предуралье болото Фото: Фаиль Абсатаров

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

Сегодня, 2 февраля, отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Важность водно-болотных угодий всем очевидна, поскольку без чистой питьевой воды человек не может существовать. Болотные угодья являются важнейшими объектами для сохранения пресной воды, поскольку болота, как губка, могут впитывать вешние воды, а потом, в течение лета, отдавать их в ручьи и реки.

В Башкортостане ведется большая работа по изучению и сохранению водно-болотных угодий. Она выполняется в рамках проекта «Охрана и устойчивое использование торфяников в Российской Федерации с целью снижения эмиссии СО2 и содействия в адаптации экосистем к изменениям климата». Этот проект, в свою очередь, является частью глобальной европейской программы «ClimaEast: Поддержка действий, направленных на снижение воздействия на изменение климата и адаптацию к последствиям изменения климата в странах Восточного партнерства и России».

Подробно о проекте рассказал агентству «Башинформ» директор Уфимского института биологии Российской академии наук, председатель природоохранительной комиссии башкирского отделения РГО профессор Василий Мартыненко.

«В рамках проекта, который реализуется в Башкирии, ведется инвентаризация болот, изучение их образования, растительности, гидрологического режима, глубины торфяной залежи и других аспектов. Кроме этого, в республике ведутся большие работы по восстановлению крупнейшего болота в Предуралье Берказан-Камыш. Там сооружается переливная дамба, ее механизм должен быть запущен в нынешнем году. В результате экосистема болота начнет постепенно восстанавливаться. Ведется работа по номинированию всей территории природного парка «Аслыкуль» — озера Аслыкуль, болота Берказан-Камыш и всей водосборной территории — на водно-болотные угодья международного уровня «Рамсарские угодья». Аслыкуль — это самое крупное озеро в Предуралье, там любят останавливаться перелетные птицы, здесь они кормятся, создают гнезда и выводят потомство. К тому же, заканчивается доработка документации по 15 объектам, на территории которых имеются наиболее крупные болотные массивы, и мы надеемся, что в этом году постановлением Правительства РБ эти объекты будут признаны памятниками природы по охране болот», — сказал Василий Мартыненко.