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Уфимцев напугал столб черного дыма недалеко от торгового центра «Планета»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимцев напугал столб черного дыма недалеко от торгового центра «Планета»

Фото: группа «БашДТП»/ Булат Нигматуллин, скриншот видео

Уфимцев напугал столб черного дыма недалеко от торгового центра «Планета»

Фото: группа «БашДТП»/ Булат Нигматуллин, скриншот видео

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцев напугал столб черного дыма рядом с торгово-развлекательным центром «Планета». Фотография, сделанная очевидцем, появилась в группе «БашДТП» «ВКонтакте». Черный густой дым идет столбом в районе строящихся домов.

Подписчики группы предположили, что рабочие обжигают медь. Автор фотографии предложил свою версию, предположив, что загорелись строительные материалы. Позже появилась запись, на которой видно, что объят пламенем строительный вагончик. Подробности уточняются.

Теги: ЧП,пожар
 
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