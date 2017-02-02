В Магнитогорске прошел концерт в честь 100-летия башкирского композитора Загира Исмагилова Фото: Олег Яровиков В Магнитогорске прошел концерт в честь 100-летия башкирского композитора Загира Исмагилова Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Магнитогорске прошел концерт в честь 100-летия выдающегося башкирского композитора Загира Исмагилова. В программе, которая была представлена в Магнитогорском технологическом колледже, приняли участие творческие коллективы и солисты отдела башкирской культуры местного Дома Дружбы народов.

На встрече со студентами педагог Ануза Исхакова рассказала о жизненном и творческом пути композитора. Мужской вокальный ансамбль «Тулпар» выступил с песнями «Батырзар йыры» и «Шаймуратов генерал», народный коллектив фольклорный ансамбль «Карлугас» исполнил шуточную песню композитора «Башкорт кымызы».

На встречу был приглашен выпускник Уфимского института искусств, автор-исполнитель Азамат Усманов, который поделился воспоминаниями о студенческих годах и встрече с Загиром Исмагиловым. Студенты и преподаватели с большим интересом слушали артистов, выразили благодарность и пожелали чаще проводить подобные мероприятия, сообщает пресс-секретарь Постпредства республики в Челябинской области Михаил Хабиров.