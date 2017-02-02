В Уфе организуют знакомства для влюбленных в книги Фото: Олег Яровиков В Уфе организуют знакомства для влюбленных в книги Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

7 февраля в Уфе сообщество «Business Book Challenge» организует быстрые знакомства для влюбленных в книги.

На мероприятии необычного формата состоится более 10 диалогов собеседников. В течение 45 секунд можно рассказать о себе и столько же — поговорить о книгах. В первую очередь событие направлено на открытие для себя новых книг. Возможно, кто-то сможет найти свою судьбу или завязать интересные и полезные знакомства.

Участие в мероприятии по предварительной записи, количество мест ограничено. Место и время проведения встречи — коворкинг-клуб TheTimeOffice: ул. Кавказская, 19, начало в 19.30.