Уфа попала в число популярных городов России для путешествия на День влюблённых Фото: Ксения Калинина Уфа попала в число популярных городов России для путешествия на День влюблённых Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфа попала в ТОП-15 российских городов, наиболее популярных у туристов для путешествий на День влюблённых. Рейтинг был составлен на основе данных онлайн-бронирования отелей для проживания вдвоем с 13 на 15 февраля текущего года в сервисе RoomGuru.ru.

Уфа в этом рейтинге на 13-ой позиции. Также в ТОП-15 вошли: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, Иркутск, Псков, Ростов-на-Дону и Калуга.

Дешевле всего проживание обойдется в Великом Новгороде (в среднем 2340 рублей в сутки), дороже всего — в Москве (3150 рублей), а в Уфе составит 2830 рублей.