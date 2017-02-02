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В Башкирии издана обновленная монография о животных республики

ОБЩЕСТВО

В Башкирии издана обновленная монография о животных республики Фото: Ксения Калинина

В Башкирии издана обновленная монография о животных республики Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обновленная монография «Животные Башкортостана» вышла в издательском центре Башкирского государственного университета. Это коллективная работа 19 авторов под редакцией Мукамиля Баянова, Ивана Дьяченко и Винера Хабибуллина.

В пресс-центре вуза пояснили, книга содержит обновленные сведения о многообразии животного мира, начиная от одноклеточных, червеобразных и членистоногих до рыб, птиц и зверей. Животный мир республики изучается давно: первая сводка в доступной форме была составлена в 1949 году, обновленные издания были опубликованы в 1977 и 1995 годах. За истекшие 20 лет с момента опубликования этой книги знания о животном мире республики пополнились новыми данными и читателям предлагается новое, дополненное и переработанное издание.

Книга издана в твердом переплете с цветными иллюстрациями и большим тиражом. Издание рассчитано на широкий круг читателей: учителей биологии, экологии и географии, студентов высших и средних учебных заведений биологического, сельскохозяйственного и медицинского профилей, школьников, краеведов, охотников, рыболовов и любителей природы.

Теги: монографии,башгу,животный мир РБ
 
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