В Уфе определены места проведения «Лыжни России-2017» Фото: Олег Яровиков В Уфе определены места проведения «Лыжни России-2017» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе определены места проведения «Лыжни России-2017». Башкирская столица присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке 10 и 11 февраля.

По данным городского комитета по физической культуре и спорту, в этом году на старт выйдет более 10 тысяч любителей лыжного спорта: школьники, студенты ссузов, вузов и работники предприятий.

Победителей и призеров отметят грамотами и медалями Министерства спорта России, а также комитета по физической культуре и спорту Уфы.

Соревнования начнутся в Ленинском районе на стадионе «Водник» в пятницу, 10 февраля. Старт в 14 часов. В субботу, 11 февраля, эстафету поддержат Октябрьский район, здесь лыжная гонка пройдет в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и Дёмский район — в лесопарковой зоне «Баланово». Начало гонок в 12 часов.

Однако главной и самой массовой площадкой для проведения «Лыжни России» станет СОК «Биатлон». Соревнования стартуют 11 февраля в 14 часов.

Для того, чтобы принять участие в «Лыжне России-2017», необходимо подать заявку в районный комитет по физической культуре и спорту.

Справка. «Лыжня России» — самое масштабное по количеству участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятием во всем мире. Наряду с любителями, на старт традиционно выходят спортсмены — профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Цель соревнований — привлечение взрослых и детей к регулярным занятиям спортом, пропаганда активного, здорового образа жизни среди населения.