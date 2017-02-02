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Житель Башкирии хотел ударить топором жену, но травмировал двухлетнюю девочку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии хотел ударить топором жену, но травмировал двухлетнюю девочку Фото: Карина Камаева

Житель Башкирии хотел ударить топором жену, но травмировал двухлетнюю девочку Фото: Карина Камаева

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана хотел ударить топором жену, но травмировал двухлетнюю девочку. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Хайбуллинского района. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, в канун Нового 2017 года, вечером 30 декабря, нетрезвый супруг поссорился с женой. Желая навредить женщине, он попал топором по лицу двухлетней дочери. Ребенок находился в этот момент на руках матери. Мужчина нанес ребенку серьезную травму, то есть причинил тяжкий вред здоровью маленькой девочке.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: тяжкий вред здоровью,СКР по РБ,дети
 
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