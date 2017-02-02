Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам повышения рождаемости Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам повышения рождаемости Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

2 февраля в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам повышения рождаемости в регионе.

В нём приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители науки и учреждений здравоохранения.

Глава республики отметил, что с 2013 года естественный прирост населения в Башкортостане превысил 21 тысячу человек.

– Даже прошлый 2016 год, который в известной степени принёс нам не очень желательные результаты в плане снижения рождаемости, тем не менее, дал цифру по рождаемости 13,7 на тысячу человек. Это на шесть процентов выше, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по России, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы видим, что достаточно много семей стали решаться на второго и третьего ребёнка. Этому во многом способствует государственная поддержка многодетным семьям в виде различных выплат, пособий, льгот.

По словам руководителя региона, высокая рождаемость последних лет достигалась благодаря поколению 1980-х годов. Сегодня потенциальные родители – это те, кто родился в 1990-е годы, на которые пришёлся существенный спад рождаемости.

– В этих условиях способствовать росту рождаемости, снижению смертности, особенно трудоспособного населения, увеличению продолжительности жизни можно только системной работой всей социальной сферы, соответствующих министерств, организаций и учреждений, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В первую очередь, нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения. Мы существенно её укрепили в прошлом году открытием Республиканского перинатального центра. Сейчас рассматриваем варианты укрепления и сосредоточения сил на этом направлении.

Руководитель республики отметил, что в планах – увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением технологий ЭКО и создание Центра геномной медицины для выявления генетических нарушений при наследственных заболеваниях.

Кроме того, принят региональный план с мероприятиями по снижению смертности населения от основных причин – болезней системы кровообращения, новообразований, младенческой смертности, внешних причин. Разрабатывается программа, направленная на повышение средней продолжительности жизни в республике до 72 лет.

– В полном объёме реализуются меры поддержки семей с детьми. В частности, в прошлом году по линии Минтруда республики предоставлена помощь семьям, имеющим детей, на сумму 4,5 млрд рублей, в том числе свыше 1,9 млрд. рублей – из бюджета республики, – сказал Рустэм Хамитов. – За счёт материнского капитала за всё время действия этого механизма поддержки – с 2007 года – более 135 тысяч семей решили жилищный вопрос. Только в 2016 году 31,5 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. Программа материнского капитала рассчитана до 2018 года. Думаю, что ещё многие семьи за оставшийся год улучшат свои жилищные условия и смогут ею воспользоваться.

Вместе с тем, по словам Главы республики, есть и проблемы. Так, по предварительным данным, число родившихся в республике в 2016 году почти на три тысячи меньше, чем годом ранее, что опережает расчётные графики.

– Значительное количество муниципалитетов в этой части имеют слабые показатели, – отметил Рустэм Хамитов. – Города, которые в последние годы увеличивали свою численность и в которых демографическая ситуация была неплохой, теряют свои позиции. За исключением Уфы, практически все города имеют отрицательный прирост по численности населения. Это тревожная ситуация.

На совещании был представлен анализ демографической ситуации в республике, обсуждались меры, направленные на стимулирование рождаемости и снижение смертности.