В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе Республиканский музей Боевой Славы инициировал акцию по сбору макулатуры «Сохраним деревья вместе!». В ней могут принять участие все желающие. Вторичной переработке подлежат журналы, газеты, офисная бумага, тетради, а также книги, не представляющие литературной ценности.

В информационно-аналитическом отделе администрации Орджоникидзевского района сообщили, что, принеся до 50 кг макулатуры, горожане получат пригласительный билет в музей, от 50 до 200 кг — билет на посещение двух музеев (Республиканский музей Боевой Славы, Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии), а за 200 кг и более — возможность посетить новые экспозиции музея в течение года. Школьники при сдаче 200 кг и более получат 50-процентную скидку на организованное посещение двух музеев.

Пункты приема макулатуры работают с понедельника по субботу с 09.00 до 17.30 по адресам: ул. Комарова, 7; ул. Левитана, 27. Подробности по телефону: 260-44-64.