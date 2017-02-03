Снижению преступности в стране способствовали усиление борьбы с терроризмом, изменение уголовного законодательства - эксперты Фото: Олег Яровиков Снижению преступности в стране способствовали усиление борьбы с терроризмом, изменение уголовного законодательства - эксперты Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

По данным МВД РФ, с января по декабрь 2016 года в стране было зарегистрировано 2,16 млн преступлений. Это на 9,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 15 процентов снизилась преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Квартирных краж стало на 11 процентов меньше. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 10 процентов. Статистику МВД портят только оружейные дельцы. В 2016 году число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, возросло на 2,5 процента, сообщают «Известия».

Криминалисты считают, что общее снижение преступности связано с усилением борьбы с терроризмом, оттоком трудовых мигрантов из России, смягчением уголовного законодательства. Однако реальная картина не настолько радужная, как показывает статистика. Многие уголовные правонарушения просто не регистрируются из-за декриминализации мелких краж и проблем с выявлением киберпреступлений.

Контроль за обстановкой в общественных местах и перемещением граждан стал более интенсивным. В парках и в метро значительно увеличилось количество сотрудников, которые следят за соблюдением порядка. Увеличено и применение дистанционных средств наблюдения во всех местах общего пользования. Это действенная профилактика краж, грабежей и разбоев, объясняют эксперты издания. Благодаря техническим средствам профилактики преступлений люди, способные на незначительные правонарушения, предпочитают не рисковать и остаются в рамках закона. Но рецидивисты переходят в другие криминальные сферы. Интернет-преступниками в основном занимаются спецслужбы, а МВД в борьбе с ними занимает пассивную позицию и не отражает в своей статистике. Кроме того, значительная часть махинаций с банковскими картами расследуется службой безопасности банков и не регистрируется в полиции.

На снижение статистических показателей повлияло и изменение уголовного законодательства. С 15 июля 2016 года лица, впервые совершившие мелкие кражи на сумму от тысячи до 2,5 тысячи рублей, подлежат административному наказанию, а не уголовному. За квартирную кражу вне зависимости от суммы похищенного, как и прежде, можно получить реальный срок.