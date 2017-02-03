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В Башкирии автомобиль сбил отдыхающего из санатория на пробежке

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии автомобиль сбил отдыхающего из санатория на пробежке Фото: putevka-perm.ru

В Башкирии автомобиль сбил отдыхающего из санатория на пробежке Фото: putevka-perm.ru

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Аскинском районе автомобиль сбил отдыхающего из санатория на пробежке. 34-летний уфимец отдыхал в «Таныпе». Совершая утреннюю пробежку за пределами санатория, мужчина был сбит на повороте «Ладой Приорой», двигавшейся в попутном направлении. 26-летний водитель пояснил, что на пешеходе не было светоотражающих элементов и он не заметил бегущего. К счастью, отдыхающий отделался только ушибами, сообщили в республиканской автоинспекции.

Теги: ДТП
 
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