Жительница Башкирии привлечена к ответственности за публикацию нацистской символики в соцсети

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22-летняя жительница города Белорецка привлечена к административной ответственности за публикацию в соцсети. На своей странице «ВКонтакте» девушка разместила в открытом доступе фотографию с изображением символа, напоминающего нацистскую атрибутику.

В отношении нее прокуратура возбудила административное дело. Нарушительница оштрафована на тысячу рублей с конфискацией мобильного телефона.