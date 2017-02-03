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Уфа   °

Жительница Башкирии привлечена к ответственности за публикацию нацистской символики в соцсети

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22-летняя жительница города Белорецка привлечена к административной ответственности за публикацию в соцсети. На своей странице «ВКонтакте» девушка разместила в открытом доступе фотографию с изображением символа, напоминающего нацистскую атрибутику.

В отношении нее прокуратура возбудила административное дело. Нарушительница оштрафована на тысячу рублей с конфискацией мобильного телефона.

Теги: прокуратура
 
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