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В Уфе управляющая компания на 12 процентов завысила плату за отопление

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе управляющая компания на 12 процентов завысила плату за отопление Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе управляющая компания на 12 процентов завысила плату за отопление Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе управляющая компания в течение шести месяцев на 12 процентов завышала плату за отопление многоквартирного дома по улице Цюрупы. В одну из квартир, к примеру, пришла платежка на 6,6 тысячи рублей только за подачу тепла. Жители дома обратились в прокуратуру. Выяснилось, что УК не сделала корректировку размера оплаты за отопление. Начальник отдела инженерного обеспечения оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение порядка ценообразования. УК произвела перерасчет и вернула жильцам 450 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Советского района Уфы.

Теги: ЖКХ,отопление
 
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