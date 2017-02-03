В Уфе объявили о плановом отключении воды на следующей неделе Фото: Олег Яровиков В Уфе объявили о плановом отключении воды на следующей неделе Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды у потребителей в связи с проведением ремонтных работ.

В Октябрьском районе 7 февраля с 10 до 23 часов будет отключена подача холодной воды на ул. Российская, 161/3, 163/5; ул. Нуриева, 23.

В Демском районе в этот же день, с 11 до 16 часов останутся без холодной воды жильцы домов №№ 10, 12, 14, 14а, 20а на ул. Альшеевская, а также те, кто живет на ул. Ухтомского, 21, 27. Кроме того, будет отключено холодное водоснабжение в здании автошколы ДОСААФ (ул. Альшеевская, 11) и магазин на ул. Ухтомского, 21.

В Калининском районе 9 февраля с 10 до 17 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1.

В Демском районе 9 февраля с 13 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Правды, 11, 13; Дагестанская, 5; Левитана, 3, 5, 7, 7а, 7/1, 9, 9а; Таллинская, 4.