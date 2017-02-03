Волонтеры Башкирии планируют внести в третью книгу «Лица Победы» данные об участниках войны, проживающих в Канаде

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Волонтеры Башкортостана планируют внести в третью книгу «Лица Победы» данные об участниках Великой Отечественной войны, которые в настоящее время живут в Канаде.

Выяснилось, что в город Торонто на постоянное место жительства из России переехали девять ветеранов. Согласно рассекреченным в 2015 году документам Центрального архива Минобороны РФ, двое из них являются кадровыми офицерами Красной Армии и были награждены боевыми медалями и орденами. Региональный штаб «Волонтеров Победы» решил распечатать копии наградных листов участников войны и отправить им вместе с коллективным письмом. В письме они выразили желание внести данные о пройденном боевом пути ветеранов в третью книгу «Лица Победы».

«Движение «Волонтеры Победы» чтит и помнит не только ветеранов в России, но и тех, кто проживает за ее пределами, — рассказал член общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин. — На данный момент собраны истории 103 участников войны из Башкирии, Самары и Оренбурга».