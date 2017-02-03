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3 февраля Пятница

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В Уфе водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения

Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Уфе водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения

Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в пятницу утром на старой Затонской дороге автоинспекторы задержали водителя маршрутки, у которого обнаружили признаки наркотического опьянения. Он вез пятерых пассажиров. В четверг днем на улице Первомайской микроавтобус Maxus выехал на встречную полосу. 29-летний водитель общественного транспорта был нетрезв, и, более того, в ноябре 2016-го был лишен прав за пьяное вождение. Эти примеры привел в своем блоге начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов, рассказывая об итогах профилактических проверок пассажирских автобусов.

За минувшие сутки по республике выявлено около 1100 нарушений ПДД, из них больше половины в Уфе — 653. Почти 50 процентов нарушений — управление технически неисправным транспортом (в Уфе — 294 случая).

Теги: маршрутки,ГИБДД,ПДД
 
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