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3 февраля Пятница

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В Башкирии пройдет региональный этап игры «Что? Где? Когда?»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» — Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа состоится 4 февраля в Башкирском государственном медицинском университете. Начало игр в 11 часов, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ.

Викторина «Что? Где? Когда?» создана по принципу известной телевизионной передачи. Игра проходит в два тура, в каждом из которых участникам предстоит ответить на 15 вопросов из мира художественной культуры, литературы, кинематографа, современной науки.

Среди участников — студенческая элита региона, представители 15 команд вузов Башкортостана. Победители викторины представят республику на окружной Интеллектуальной Олимпиаде в Мордовии.

«Ежегодно студенты нашего региона показывают твердые знания совершенно в разных областях. Особенно сильна команда Башкирского медуниверситета, которая несколько лет подряд представляла республику на окружном уровне», — рассказал один из организаторов мероприятия, член молодежного Совета Приволжского федерального округа Тагир Гиззатуллин.

Проект «Интеллектуальная Олимпиада среди студентов» реализуется в ПФО при поддержке полпреда Михаила Бабича и региональных властей, его цель — создание условий для развития молодежи и привлечение студентов к научно-инновационным формам деятельности.

Теги: «Что? Где? Когда?»,ПФО
 
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