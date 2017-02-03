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3 февраля Пятница

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ФК «Уфа» проиграл болгарскому «Левски» с минимальным счетом

СПОРТ

ФК «Уфа» проиграл болгарскому «Левски» с минимальным счетом Фото: ФК «Уфа»

ФК «Уфа» проиграл болгарскому «Левски» с минимальным счетом Фото: ФК «Уфа»

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» провел второй контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре.

Соперником был многократный болгарский чемпион — «Левски» из Софии.

Уфимцы проиграли 0:1, пропустив гол в начале второго тайма.

Заключительный матч на этих сборах уфимцы сыграют 6 февраля, соперник уточняется.

Теги: футбол,РФПЛ,межсезонье
 
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