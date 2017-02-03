Депутат Госдумы решает проблемы обустройства дорог и земельных отношений в Уфимском районе

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Обустройство дорог, жилье, общественный транспорт, земельные отношения, качественное развитие социокультурной инфраструктуры сельских поселений стали главными темами на приеме граждан депутатом Государственной Думы Зугурой Рахматуллиной. В рамках региональной недели она встретилась с избирателями в Уфимском районе.

С просьбой оказать помощь в выплате задолженности по зарплате пришел житель села Авдон Уфимского района. Его письменные обращения в адрес руководства организации, в которой он работал, остались без ответа.

В тяжелой ситуации оказалась семья, которая столкнулась с проблемой получения разрешения на строительство индивидуального дома на собственном земельном участке. Заявители просят содействия депутата в решении данного вопроса. Депутат направила заявителей к юристу для более детального рассмотрения и поиска путей решения данной проблемы.

Житель Уфимского района обратился к парламентарию с просьбой дать разъяснение о государственных формах поддержки многодетных семей, в частности, выделения земельных участков. Заявитель был направлен к специалисту по реализации государственных и муниципальных программ.

С вопросами необходимости строительства, ремонта и обустройства социально-культурного центра, ФОКа, пришкольной физкультурной площадки, образовательных учреждений и сельского Дома культуры в связи с ростом количества детей, подростков, молодых семей в пригородных селах к депутату пришли четверо жителей Уфимского района.

О содействии в установке светофора, искусственного освещения и монтажа искусственных неровностей для принудительного снижения скоростного режима на участке автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, проходящей по территории Кирилловского сельсовета, а также в снижении платы за проезд на частном маршрутном автотранспорте по маршруту Иглино — Колхозный рынок и Иглино — Телецентр обратились жители Кирилловского сельсовета Уфимского района.

Все обращения заявителей, поступившие в ходе приема граждан, взяты депутатом на контроль. По некоторым из них будут направлены запросы в соответствующие исполнительные органы.