В новом сезоне шоу «Голос. Дети» среди участников вновь будет представитель Уфы

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В числе участников нового сезона телевизионного музыкального шоу «Голос. Дети» зрители Башкортостана вновь увидят представителя Уфы. 14-летняя Кристина Ташкинова, до которой в прошлом году не дошла очередь, сейчас находится в Москве и готовится к первому этапу — «Слепым прослушиваниям». Съемки начнутся уже сегодня и будут проходить 3, 4 и 5 февраля на площадке одного из крупнейших кинотелевизионных концернов — «Главкино». В качестве наставников проекта выступят Дима Билан, Нюша и Валерий Меладзе.

Какую песню Кристина будет петь на «Слепых прослушиваниях», пока не сообщается. Известно, что зрители увидят первый выпуск «СП» в пятницу, 17 февраля. Покажут ли юную уфимку в этот день, также неизвестно.

К проекту «Голос. Дети» школьница подошла очень серьезно и ответственно. С сентября девочка проживает в Москве, учится в одной из столичных школ и основательно занимается вокалом.

Кристина Ташкинова неоднократно побеждала на конкурсах всероссийского и международного уровня. Среди них — «Детская Новая Волна» (2013, 2014), где она два года подряд становилась полуфиналисткой. Представляла Башкортостан на Дельфийских играх в Волгограде (2013) и на конкурсе в Германии, где также заняла призовое место.

Кристина станет второй представительницей Уфы на этом конкурсе. В прошлом сезоне в проекте участвовал Марсель Сабиров, который развернул всех трех наставников и в команде Леонида Агутина смог выйти в финал.

Ранее в проекте «Голос. Дети» участвовали Мария Мирова из Мелеуза (команда Димы Билана), Наиля Умитбаева из Ишимбая (команда Пелагеи), Рушана Валиева из Аургазинского района.

Во взрослом «Голосе» выступали Злат Хабибуллин, Дина Гарифуллина и Борис Шешера.